A Monterotondo i casi di positività al Coronavirus salgono a ventuno

IL COMUNICATO STAMPA DEL SINDACO VARONE

Buonasera cari cittadini e care cittadine,

nella giornata di oggi, come comunicato della ASL Roma 5, registriamo un nuovo caso di positività da Covid-19 nel nostro territorio.

Per il nostro concittadino si è reso necessario il ricovero ospedaliero presso il Sant’Andrea.

Come da prassi sono in corso le indagini epidemiologiche sui contatti stretti.

Con quello di oggi i casi di positività al Coronavirus nel Comune di Monterotondo sono in totale 21.

Nella giornata di oggi sono uscite dal periodo di isolamento domiciliare 23 persone, come da resoconto giornaliero della Asl Rm5.

✅Ieri sera, come ho già annunciato questa mattina, in una conferenza stampa congiunta, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri hanno annunciato nuove misure economiche a sostegno dei cittadini, tramite il ruolo fondamentale dei Comuni.

Verranno, infatti, destinati 4,3 miliardi di euro tramite l’anticipo del fondo di solidarietà e altri 400 milioni verranno stanziati tramite ordinanza urgente della Protezione Civile Nazionale per la consegna di buoni e ticket spesa o per l’acquisto e la consegna di generi alimentari destinati alle fasce più fragili della cittadinanza.

Da domani sarò al lavoro con tutta la Giunta per recepire le indicazioni del Governo e predisporre tutte le iniziative da mettere in campo per dare seguito al decreto.

Sarà necessario qualche giorno per attivare le procedure e chiarire al meglio le modalità e i criteri di accesso ai sostegni economici.

Vi prego di pazientare, sarà un lavoro meticoloso di analisi dei bisogni e di tutte le casistiche che stiamo riscontrando.

Non lasceremo indietro nessuno, ve lo garantisco.

Ora è importante capire come attivare i servizi e poi in una fase successiva o parallela a questa, accogliere anche le richieste, davvero tante, di iniziative di solidarietà che singoli cittadini, imprese, liberi professionisti, vogliono attivare con il Comune e con la Protezione Civile.

Si prospettano altri giorni di intenso lavoro, ma ci faremo trovare pronti.

Domani nella seduta di giunta approveremo anche alcune misure di supporto e aiuto con fondi regionali e europei alle piccole medie imprese e uno slittamento e sospensione di alcuni tributi e imposte locali.

A domani.

Riccardo