A Tivoli sono 22 i casi positivi al Covid-19, 83 le persone in quarantena fiduciaria domiciliare

La Asl Roma 5 comunica oggi un nuovo contagio al Covid-19 nel territorio tiburtino, portando così a 22 le persone positive.

Sale il numero delle persone in quarantena fiduciaria tra coloro che sono usciti e coloro che sono entrati: sono 83 le persone in isolamento domiciliare, in alcuni casi riguardano familiari di persone risultate positive al Covid-19. La maggior parte delle persone in quarantena sono concentrate a Tivoli Terme.

Nelle prossime giornate il Comune di Tivoli provvederà a meglio dettagliare ad ampio raggio le zone in cui si riscontrano le positività, nel rispetto della privacy delle persone e soprattutto nel rispetto della difficile situazione che si trovano a vivere. Si ricorda ancora una volta che la misura più appropriata, in mancanza di cure mirate e di vaccini, per arginare il Coronavirus è restare in casa, evitare luoghi in cui ci siano più persone e mantenere igiene personale e degli ambienti in cui si vive.

“Mi stringo con affetto e solidarietà a tutti i tiburtini che stanno osservando questo periodo di emergenza sanitaria con senso di sacrificio e dovere civico – commenta il sindaco Giuseppe Proietti – in modo particolare il mio pensiero va alle persone che stanno combattendo contro il virus e alle loro famiglie, ai loro amici. Stiamo lavorando tutti i giorni per cercare di rendere il meno pesante possibile i disagi di questa situazione, insieme a tutte le realtà di volontariato, a tutti sanitari, a tutte forze dell’ordine. Rinnovo con forza l’invito a evitare contatti tra persone, anticamera della diffusione del Coronavirus”.

Si ricorda che il Comune di Tivoli ha messo in campo per l’emergenza Covid-19 diversi servizi per agevolare la vita quotidiana dei cittadini. Sul sito internet istituzionale sono disponibili: un elenco in aggiornamento di esercizi commerciali che effettuano consegne a domicilio; il “Progetto emergenza Covid19” dedicato agli ultra 65enni, ai disabili e a chiunque sia a conoscenza di situazioni di disagio o di solitudine, chiamando il numero verde 800167662; un servizio di supporto psicologico in collaborazione con alcune realtà sociali locali attraverso il numero 3385080396 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:00).