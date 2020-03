Oggi, 29 marzo, il Comune di Fonte Nuova non registra alcun caso di nuova positività al Coronavirus.

Degli 8 precedenti casi:

3 si trovano presso strutture ospedaliere.

5 si trovano in isolamento domiciliare (Nomentana Hospital Escluso).

Gli altri cittadini in isolamento/quarantena sono in buone condizioni e in contatto con l’amministrazione comunale e le autorità sanitarie.