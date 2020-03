Guidonia, la Asl avvia campagna di screening: centinaia di tamponi nei prossimi giorni

A Guidonia da ieri è stato avviato un corposo screening dalla Asl per individuare i soggetti positivi al Covid-19 al fine di contenere il virus. è dunque probabile che il numero di positivi rilevati in città aumenti nelle prossime settimane, ma non bisogna allarmarsi. Lo comunica il Sindaco Michel Barbet.

PARTITO IERI CORPOSO SCREENING ASL PER COVID19. IMPORTANTE PER CONTENERE IL VIRUS, MA FISIOLOGICO CHE I NUMERI AUMENTINO.

Come debitamente comunicato alla cittadinanza, nella giornata di ieri la ASL RM 5 ha iniziato una sostanziosa campagna di screening tramite tampone a centinaia di persone in tutto il territorio che erano già negli elenchi del SISP, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ed in particolare nella nostra città.

Si tratta di una iniziativa necessaria per mettere in evidenza i casi positivi che, grazie alle misure di isolamento che ne verranno, andrà a contenere il propagarsi della malattia e curare correttamente gli eventuali contagiati, quindi arrivare ancora prima alla sconfitta del virus.

Negli ultimi giorni abbiamo comunicato piccoli incrementi di nuovi casi di contagio, ma è chiaro che aumentando i controlli aumenteranno anche sostanzialmente i numeri. Come dicevo, questo non deve assolutamente spaventare ma deve essere considerato come un ulteriore passo avanti gestito e controllato debitamente dalla ASL in questa guerra che ognuno di noi ha il dovere di combattere al meglio delle sue possibilità.

Ripeto nuovamente che è fondamentale in questa fase RESTARE A CASA al fine di limitare le possibilità di contagio.

Ricordiamo, inoltre, i contatti per l’emergenza:

Protezione Civile Guidonia risponde h24 al numero 0774301520

Croce rossa di Guidonia Montecelio servizio NON SEI SOLO http://www.guidonia.org/avviso/non-sei-solo/ 800908484

Supporto psicologico telefonico 800954948

Consulto medico telefonico al numero 800 954 930

☎ Numero Verde Regione Lazio 800 11 88 00

👩🔬Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASLRoma5 335 8722896 e 335 6198190

🖥 email unitadicrisi@aslroma5.it