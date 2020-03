COMUNICATO STAMPA

Castel Madama, 20 mar. 2020 (Ufficio Stampa Comune di Castel Madama) – Annullata la distribuzione delle mascherine. “Per motivi di ordine e sicurezza pubblica – riferisce in una nota il vicesindaco di Castel Madama, Federico Pietropaoli – la distribuzione delle mascherine, donate dalla Regione Lazio prevista per lunedì pomeriggio, è sospesa fino a quando non verranno impartite nuove disposizioni da parte degli organi preposti”. (D.Coc)