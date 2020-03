Fermata l’escalation dell’Andrea Doria

L’Andrea Doria, impegnata nel campionato nazionale di volley in serie B2 femminile, si è resa protagonista nella seconda parte di stagione di una escalation. Oltre ai punti, il team, è riuscito pure ad esprimere un gioco concreto e spettacolare. La formazione tiburtina occupa la sesta posizione in classifica con diciannove punti, ottenuti per via delle quattordici vittorie conquistate. Il team ha realizzato 1.080 e subito 1.124 dai competitor. L’Andrea Doria, si trova a sette lunghezze dalla Domus Igea Aprilia ed ha due punti di vantaggio sulla Pallavolo Olbia. Le tiburtine pagano uno start di stagione poco brillante, dovuto ad un squadra totalmente rinnovata e al nuovo tecnico: Coach Guzzo, che riuscito a trovare le coordinate corrette. In diverse occasioni la malasorte ha costretto le tiburtine ad alzare bandiera bianca al quinto e decisivo set, contro avversari esperti e competitivi. Comunque, in un campionato equilibrato l’Andrea Doria dispone di tutte le qualità per proseguire la sua corsa verso l’alto anche perché le giovani giocatrici, dopo il giro di boa, hanno acquisito esperienza nella categoria.

Fernando Giacomo Isabella