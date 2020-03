Fiano Romano, altri due casi per un totale di sette. “Erano già in quarantena”

LA NOTA DEL SINDACO FERILLI

Si aggiungono due persone ai cinque casi presenti a Fiano Romano.

Persone che si trovavano già in quarantena e che sono risultate positive.

Le indagini epidemiologiche servono proprio a questo. Ci tengo a sottolineare la questione per farvi comprendere che ASL e Protezione Civile stanno svolgendo un lavoro rigoroso, rispettando la privacy di chi deve già superare la malattia e cercando di mantenere costanti e puntuali i controlli.

L’incremento a Fiano non è stato veloce.

Rispettiamo le misure finora adottate.

Manteniamo alta l’ATTENZIONE su ogni azione che compiamo, soprattutto nel momento in cui siamo costretti ad uscire fuori per necessità.

A più tardi.