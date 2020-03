GUIDONIA – Covid-19, 10 mila straccetti come mascherine, la Lega chiede di rimandarle alla Regione

Dal Consigliere comunale della Lega Arianna Cacioni riceviamo e pubblichiamo:

Per #Guidonia aspettavamo 10mila #mascherine chirurgiche, invece il Presidente della Regione Lazio, #Zingaretti ha mandato anche qui gli straccetti per spolverare. Gli stessi che sono stati rifiutati da Regione Lombardia e che già avevano provato a rifilare agli operatori dell’ospedale di Tivoli. Queste “mascherine” non tutelano nessun operatore. In realtà non si riescono nemmeno ad indossare. Ho chiesto come gruppo #Lega in Consiglio Comunale che fossero rimandate indietro, se questo è il contributo della Regione Lazio le mascherine continueremo a cercarle da soli!