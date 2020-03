GUIDONIA – Covid-19, secondo Barbet la sanificazione delle strade è fatta bene

Sminuisce le proteste via Social e difende l’operato della ditta appaltatrice, senza escludere una nuova sanificazione.

Il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet è convinto che sia stato eseguito a regola d’arte l’intervento da 3 mila euro affidato alla “Servizi Innovativi srl” di Campobasso.

“Non mi risulta poi che ci sia un numero così elevato di cittadini che parla in questi termini della sanificazione, spesso un post sui social viene ripreso e ricondiviso senza troppi approfondimenti – esordisce Barbet – Voglio precisare che la sanificazione segue i protocolli previsti dalla Asl e non è stata fatta a caso”.

Per la cronaca, l’amministrazione aveva già affidato alla “Servizi Innovativi srl” ad ottobre 2019 e a gennaio scorso due sanificazioni della scuola di Villalba invasa dai topi: erano costati rispettivamente 2.600 e 5.368 euro. Per i 9 quartieri della città ne sono bastati 3 mila.

