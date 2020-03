Monteflavio- Un nuovo caso di tampone positivo, ora sono due

Si porta a conoscenza della cittadinanza che, questa mattina, l’ASL RM5 ha comunicato un nuovo caso di tampone positivo per un nostro concittadino, che attualmente si trova in isolamento presso la propria abitazione.

Le autorità competenti nella gestione dell’emergenza hanno attivato tutti i protocolli previsti dalla situazione.

Si chiede a tutti i cittadini di non cedere ad allarmismi e a rispettare rigorosamente tutte le indicazioni governative per limitare il contagio.

Dovere di tutti, in questi momenti, è quello di RIMANERE A CASA ed uscire solo in casi di estrema necessità.