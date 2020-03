Monterotondo – Gruppo Vocale Fuori dal Coro: ” Non possiamo uscire, ma possiamo immaginare… chiudete gli occhi e seguite le nostre voci “

Un video dei ragazzi del gruppo vocale Fuori dal Coro di Monterotondo (RM) che debuttano in virtualchoir. Un piccolo omaggio a chi in questo momento soffre o è impegnato a curare chi soffre, ma anche a chi è in casa e ha bisogno di compagnia.

Questo è il nostro regalo per tutti voi. Un brano che non abbiamo ancora eseguito in pubblico, lo debuttiamo in virtualchoir sperando che possa fornire un’occasione di spensieratezza in questo momento difficile per tutto il mondo. Non possiamo uscire, ma possiamo immaginare… chiudete gli occhi e seguite le nostre voci, vi porteremo in un mondo di pura immaginazione. Direttamente dal film Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato del 1971, il brano interpretato da Gene Wilder, nei panni del protagonista: Pure Imagination. “Vieni con me e sarai in un mondo di pura immaginazione. Dai un’occhiata e potrai vedere nella tua immaginazione! Inizieremo viaggiando in un mondo di mia creazione, ciò che vedremo non avrà bisogno di spiegazioni! Se vuoi vedere il Paradiso, guarda semplicemente intorno e lo vedi! Puoi fare ciò che vuoi! Vuoi cambiare il mondo? Non è difficile!” Pure Imagination Composed by Leslie Bricusse and Anthony Newly Arranged by Ben Bram and Tehillah Alphonso