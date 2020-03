Monterotondo – Un nuovo caso, i positivi salgono a ventidue

VIDEO AGGIORNAMENTO SULLE TANTE NOVITÀ MESSE IN CAMPO – 30/3/2020🛒BONUS SPESA GOVERNO E REGIONE LAZIO‼️Non uscite di casa per ricevere i bonus, continuate a seguire la Pagina per conoscere le modalità di accesso‼️📄SOSPENSIONE TRIBUTI LOCALI E ACCERTAMENTI💶FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO ALLE IMPRESE 🦠 AGGIORNAMENTO CASI COVID-19 📦 IBAN CONTRIBUTO SOLIDALE PROTEZIONE CIVILE 😷CONSEGNATE 130 MASCHERINE A IMMUNODEPRESSI O CON GRAVI PATOLOGIE

Pubblicato da Riccardo Varone Sindaco su Lunedì 30 marzo 2020