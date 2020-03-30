Monterotondo – Un nuovo caso, i positivi salgono a ventidue

Di questi 22 positivi si attende il "controtampone" per 11

30 / 03 / 2020

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Pubblicato da Riccardo Varone Sindaco su Lunedì 30 marzo 2020

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