“Noi siamo aperti”, ecco la piattaforma con le attività del territorio che fanno consegne e lavorano in smart working

L’Agenzia Idea Lab ha messo a disposizione una piattaforma che offre un servizio TOTALMENTE GRATUITO per aiutare le persone che sono a casa a districarsi nella ricerca di informazioni su TUTTE LE ATTIVITÀ ‘che fanno consegne o attività che sono operativa con smart working o tramite e-commerce.

la piattaforma è in continuo aggiornamento, informiamo le attività commerciali di Monterotondo che possono fornire i loro dati direttamente sulla piattaforma .

Il servizio come detto è gratuito e chiunque può aggiungere in autonomia le attività, proprio per velocizzare questo scambio di informazioni, e SENZA RICHIESTA DI ISCRIZIONE.

https://noisiamoaperti.it/

spiegazione delle funzionalità: https://idealab.agency/come-nasce-noisiamoaperti-it/…