La pulizia speciale avviene con turni serali a partire dalle 18 sino alle 23, una volta a settimana in tutto il Comune e con maggiore attenzione per le zone in cui abitano eventuali contagiati o persone in quarantena.

L’igienizzazione riguarda i luoghi più frequentati: piazze, spazi antistanti punti vendita, supermercati e poste. Vengono igienizzati cestini, eco-stazioni, marciapiedi, panchine.

Per ottemperare alle direttive dell’Iss usiamo un prodotto composto da estratti vegetali in base acquosa

Attenzione: Raccomandiamo di tenere chiuse porte e finestre di locali posti a pian terreno e di non lasciare fuori, in quella fascia oraria, bucato steso ad asciugare e animali domestici e cibo