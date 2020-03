Attacco da top team per il Castelverde Calcio

Fra le formazioni impegnate nella bagarre che caratterizza il campionato di Prima Categoria Gruppo E non può certamente mancare il Castelverde Calcio, che con ventiquattro punti in una classifica molto corta ha la possibilità di portarsi più in alto. Il team in questione ha finora raccolto sette vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte. Sei delle sette partite vinte le ha ottenute fra le mura amiche, all’interno delle quali ha subito quattro sconfitte ed un pareggio. Il Castelverde Calcio, ha realizzato 35 reti subendo 38 goal ed è la terza peggiore difesa del campionato dopo SFC 2019 e Albula. Lo score dell’attacco è, invece, da top team dato che sono quattro le formazioni del Gruppo E capaci di vantare un reparto avanzato più prolifico. Ovviamente, si tratta di squadre di vertice: Roma VIII, Sanpolese, Time Sport e Tirreno. Sistemata la fase difensiva il Castelverde Calcio può senza dubbio ambire ad una migliore posizione in classifica, per via di un gruppo certamente dotato di qualità vincenti.

Fernando Giacomo Isabella