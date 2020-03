Capena – Il minuto di silenzio per omaggiare le vittime del Coronavirus

Questo è il messaggio del sindaco Barbetti:

Un minuto di silenzio,

davanti a tutti i municipi , insieme idealmente a tutti i i Sindaci d’Italia per omaggiare e ricordare le vittime di questa epidemia .

Per loro , per le loro famiglie, per i pazienti in questo momento ricoverati che stanno lottando .

Per i medici ed il personale sanitario in prima fila e per tutte le persone , forze dell’ordine , volontari , lavoratori ,che in questo momento sono impegnati per mandare avanti il nostro paese .

Aiutiamoli , restando a casa

e rispettando le direttive del governo

E ‘ un ‘ emergenza sanitaria , economica ,sociale per la quale dobbiamo trovare tutti insieme la forza per resistere e riemergere .

Un saluto affettuoso a tutti

Voi

Viva la Repubblica , viva l’Italia unita .