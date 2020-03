Castel Madama – Si osserva il minuto di silenzio per le vittime del CoVID-19

Oggi le bandiere di Castel Madama sono state esposte a mezz’asta. Pochi minuti fa il sindaco Domenico Pascucci con la fascia tricolore è sceso lungo Corso Cavour per osservare un minuto di silenzio davanti al Municipio, a nome di tutta la cittadinanza. La stessa cosa è accaduta nelle altre città d’Italia, come proposto da Anci (Associazione nazionale comuni italiani). Un gesto simbolico ma concreto, un momento di profonda unione per esprimere il lutto e la vicinanza del Paese alle famiglie delle vittime, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari e abbracciare virtualmente tutta la comunità. “Mai come ora – sottolinea il sindaco Pascucci – l’impegno di tutti è quello di restare a casa e restare uniti”.