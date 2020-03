Coronavirus – I sindaci si stringono nel minuto di silenzio.

Anche il Comune di Guidonia Montecelio ha risposto all’appello del Presidente Nazionale Anci Antonio De Caro ed oggi alle 12 rispetteremo un minuto di silenzio con le bandiere a mezz’asta per ricordare le vittime del Covid 19. Poco fa abbiamo rispettato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Coronavirus, un appello lanciato dal Presidente Nazionale Anci Antonio De Caro che abbiamo raccolto anche qui a Guidonia Montecelio. E’ un momento molto difficile, cari concittadini ed anche il nostro territorio non è immune dal contagio anche se, fortunatamente, al momento non piangiamo delle vittime. Noi sindaci siamo chiamati ad una prova difficilissima che va al di là delle nostre normali competenze, ma sono sicuro che con l’aiuto di questa comunità straordinaria che in questi giorni sta dimostrando cuore e solidarietà, oltre che senso di responsabilità, ce la faremo tutti insieme e vinceremo la nostra battaglia più dura e più difficile.