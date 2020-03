GUIDONIA – Covid-19, il Centro Alzheimer diventa ricovero per contagiati

Il Centro Alzheimer dell’Italian Hospital Group di Guidonia si trasforma in Centro per l’emergenza Covid-19 dell’Asl Roma 5. Oggi, martedì 31 marzo, l’amministratore delegato Antonello Isabella ha dato la disponibilità alla Regione Lazio di destinare il padiglione da 60 posti letto dedicato al Centro Demenze all’accoglienza dei contagiati non autosufficienti attualmente ricoverati nelle Residenze Sanitarie Assistite e nelle Case di Cura del territorio.

Di conseguenza gli attuali ospiti del II Modulo del Centro Alzheimer verranno trasferiti presso “Villa Sacra Famiglia” nella zona della Camilluccia a Roma, un’altra clinica della “Ihg” che attualmente ospita 80 pazienti. I primi 22 ospiti della struttura di via Tiburtina verranno trasferiti già da giovedì prossimo 2 aprile con l’obiettivo di accogliere i contagiati Covid-19 da lunedì prossimo.

“La Regione Lazio – spiega l’amministratore Antonello Isabella – ha chiesto a strutture pubbliche e private di partecipare all’emergenza allestendo un padiglione dedicato e noi abbiamo individuato il II Modulo del Centro Alzheimer in quanto si tratta di un fabbricato isolato rispetto al resto della clinica con un ingresso riservato”.

“L’azienda – prosegue Isabella – ha inoltre indetto un bando interno per infermieri, Oss ed Ota volontari, disposti a prendersi cura dei pazienti positivi al Covid-19 dopo un corso col personale dell’ospedale Spallanzani: chi aderisce otterrà un supplemento del 50% in più sullo stipendio mensile”.

“Si tratta – conclude l’amministratore della Italian Hospital Group – di un impegno notevole per la nostra azienda in un momento delicato per l’intero Paese”.