L’imprenditore tiburtino che fa la spesa agli anziani “in emergenza dobbiamo aiutarci”

Aiutare gli anziani in difficoltà a fare la spesa, non solo portandola a casa ma anche acquistando alimenti in caso di bisogno: è questa l’iniziativa di solidarietà dell’imprenditore Gianluca Biscossi, tiburtino titolare di un’impresa edile a Tivoli.

Un’iniziativa di solidarietà nata da privato cittadino, che si è estesa anche attraverso il web con il suo annuncio video: “volevo rendermi disponibile per aiutare persone anziane che non percepiscono la pensione o che non riescono ad andare avanti nella situazione di difficoltà che si è creata, Per qualunque problema o necessità sono pronto ad aiutarvi” spiega Biscossi che si rivolge a tutti gli abitanti di Tivoli per segnalare situazioni di difficoltà e bisogno in cui è possibile dare una mano.

Nella sua pagina Facebook Gianluca afferma che è disponibile ad essere contattato sia al proprio cellulare TEL 3518825025 sia direttamente a casa sua, in via dei Pini 10 (citofono Biscossi – De Rocchis).

Una piccola goccia nel mare che dimostra che le difficoltà e l’emergenza non fermano la solidarietà anzi diventano un modo per mettersi al servizio di chi ne ha più bisogno.

Ricordiamo anche l’iniziativa della “Spesa Sospesa” a Tivoli ideata da Luisa Mariotti con la collaborazione di alcune realtà e commercianti locali.

ECCO IL VIDEO MESSAGGIO