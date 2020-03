Mentana – Inizio dei lavori di bonifica della rete idrica

Nonostante il particolare momento che stiamo vivendo, che vede concentrate tutte le nostre forze per la lotta al contagio, devono essere portate comunque avanti le attività e i lavori necessari per la nostra comunità.

Oggi ACEA mi ha comunicato che inizieranno domani, e continueranno nei prossimi giorni, degli importanti lavori di bonifica della rete idrica, già programmati da tempo.

Verrà realizzata una nuova condotta su Via Cecconi, Piazza della Repubblica, Via Cairoli, Via della Rocca e un tratto di Via Moscatelli (tutti i tratti evidenziati nell’immagine sotto), che andrà a sostituire quella vecchia, sottodimensionata e ormai rovinata.

Grazie a questo intervento riusciremo a risolvere, in maniera strutturale, i problemi di approvvigionamento idrico di Via della Rocca, assicurando migliori condizioni di fornitura e diminuendo il numero delle perdite d’acqua per rottura.

Mi è stato comunicato, inoltre, che sempre ACEA, di concerto con la Città Metropolitana, provvederà alla sostituzione anche della condotta di Via Nomentana, per una lunghezza di circa un chilometro, fino al confine con Monterotondo.

Questi importanti risultati non sarebbero stati possibili senza i buoni rapporti di collaborazione instaurati con Francesco Barbaro, Responsabile Acea per i rapporti con gli Enti Locali, e con Giuseppe Arcudi, Manager del Territorio per Acea, che ringrazio per l’impegno e lo sforzo profuso in questa occasione, come in tante altre.