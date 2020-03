Muay Thai a casa, Colonnese: “Una video-lezione al giorno, anche per gli amatori”

Restate a casa. È l’appello che ormai va avanti da settimane e che tutti sembrano ormai aver recepito positivamente. Fra le mura domestiche ci si inventa modi per passare il tempo: c’è chi si diletta in cucina, chi preferisce oziare sul divano fra serie tv e videogames, chi infine decide di non rinunciare alle proprie passioni, adattandosi come può. È il caso di Gianluca Colonnese, 35 anni, maestro di Muay Thai nella sua palestra “Il tempio delle arti marziali”, in via Marco Simone. Gianluca è un figlio d’arte, il papà è un maestro di Confù che gli ha trasmesso la passione per le arti marziali. “Ho iniziato a 6 anni e non ho più smesso. Quando ne avevo 17 sono andato per la prima volta in Thailandia, la patria della Muay Thai, e mi sono innamorato di questo sport. Da quel momento è iniziato il mio viaggio che mi ha portato fin qui”. E infatti di strada Gianluca ne ha fatta. È diventato un atleta agonista con 38 incontri alle spalle, ha fondato un team di combattimento che porta il suo nome, e in palestra è seguito da più di 110 allievi.

Inoltre è anche l’allenatore della Nazionale Italiana di Muay Thai, dell’unica federazione riconosciuta dal Coni, la FIKBMS. Una o due volte all’anno torna in Thailandia per aggiornarsi, allenarsi e prender parte a seminari e stage internazionali. Da quando l’emergenza è scoppiata però, ha dovuto chiudere la sua palestra, in molti sono rimasti a casa, per questo ha deciso di lanciare un’iniziativa sui social che ha riscosso grande successo.

Ciao Gianluca, ci racconti della tua iniziativa?

Tutto è iniziato quasi per caso, ho lanciato sui miei social un hashtag (#muaithayacasa ndr.), ed è nato quasi un secondo lavoro. Faccio una lezione video in diretta ogni giorno a più di 400 persone, che si connettono sui miei canali social per seguire gli allenamenti e passare il tempo insieme a me. Ovviamente facciamo tutto in modo gratuito, in un momento così difficile, è importante che le persone abbiano la possibilità di svagarsi. La mattina preparo le lezioni, alle 18 invece, ci diamo appuntamento per degli allenamenti veri e propri. Molti di loro mi chiamano, io cerco di consigliarli e di aiutarli per quel che posso. Sono sempre disponibile per rispondere alle loro domande.

E come si svolge una lezione tipo? È difficile trovare materiale per allenarsi in casa?

Sto cercando di dare a tutti varie soluzioni e di allenarsi con oggetti che utilizziamo nella vita di tutti i giorni, ma che possono comunque essere funzionali. Facciamo delle lezioni generiche per amatori della muay thai, utili per chiunque, anche per chi volesse iniziare da zero e avvicinarsi a questa disciplina. Consiglio sempre una base di riscaldamento, qualche lavoro di aerobica, di addominali e sui vari gruppi muscolari. Inoltre in ogni lezione, cerco di regalare delle piccole chicche o curiosità su questo sport, per permettere alle persone di conoscere meglio il nostro mondo. Ovviamente ho anche una 15ina di agonisti al quale mando ogni giorno schede di allenamento più specifiche, confezionate appositamente per loro.

C’è qualcosa che ti piacerebbe aggiungere?

Ogni giorno faccio un appello ai miei allievi, soprattutto ai più giovani, colgo l’occasione per farlo ancora. Stiamo a casa ma sfruttiamo questo tempo. Pensiamo a quelli che possono essere i nostri obiettivi, studiamo una strategia per quando tutto tornerà alla normalità. Invece di fossilizzarci solo sulle cose futili, pensiamo anche ad altro. Ricordo inoltre i canali dove è possibile seguire le mie lezioni: sulla pagina Facebook Gianluca Colonnese, e sul mio profilo Instagram team_colonnese.

di Valerio De Benedetti