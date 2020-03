Nordic Walking “Valle dell’Aniene” stop al giro del mondo

La Nordic Walking “Valle dell’Aniene” è senza dubbio una delle società tiburtine di maggiore successo dato che ha portato lo sport locale in ogni angolo del globo, con i suoi straordinari viaggi. Perù, deserto del Sahara, Nepal, Monte Cervia ed una serie di camminate alla scoperta di paesaggi locali sorprendenti e non molto conosciuti. La Nordic Walking “Valle dell’Aniene” ha offerto esperienze uniche, unite all’attività fisica praticabile da soggetti di qualsiasi età e preparazione atletica. La camminata nordica è un viaggio di solitudine e di condivisione, capace di regalare emozioni uniche. La nota vicenda che ha colpito l’intero pianeta ha inevitabilmente provocato lo stop anche della società tiburtina, costretta a fermare il giro del mondo. Niente più scalate, escursioni, lunghe camminate e viaggi alla scoperta di luoghi inconsueti. Una pausa sofferta per appassionati e praticanti di una disciplina sportiva, certamente capace di catturare in poco tempo un elevato numero di partecipanti.

Fernando Giacomo Isabella