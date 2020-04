SANT’ANGELO ROMANO – Covid-19, c’è il primo contagiato: ha 37 anni

Il Coronavirus arriva anche a Sant’Angelo Romano. Oggi, primo aprile, la Asl Roma 5 ha comunicato l’accertamento del primo caso al sindaco Martina Domenici.

Lo annuncia lo stesso primo cittadino in un comunicato stampa in cui dà notizia della contestuale attivazione del Centro operativo comunale in sede permanente per l’emergenza Covid-19 alla presenza del Referente Comunale per l’emergenza, del Comandante Stazione Carabinieri, del Comandante della Polizia Locale e del Vice-Sindaco.

“Il paziente è un uomo – spiega il sindaco – si trova presso la propria abitazione con i suoi cari, e le condizioni di salute sono discrete.

A lui e alla propria famiglia esprimiamo vicinanza ed affetto con l’augurio di una buona guarigione.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a rispettare le disposizioni impartite dagli Organi di Governo e delle Autorità Sanitarie”.