TIVOLI – Covid-19, raccolta fondi degli avvocati per l’ospedale di Palestrina

L’appello è rivolto a tutti i legali, oltre che ai magistrati tiburtini, agli Ordini Professionali del circondario e alle altre realtà professionali e imprenditoriali del territorio.

A lanciarlo è il Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (Coa) di Tivoli David Bacecci che insieme al Comitato Pari Opportunità del Coa intendono raccogliere fondi per donare, o per contribuire a donare, un ecografo palmare, saturimetri e mascherine al reparto Covid-19, dell’Ospedale di Palestrina.

L’iniziativa è firmata dalle consigliere dell’Ordine Narcisa Roxana Stoinoiu, Fabiola Salvati e Anna Rubino, in collaborazione col fratello di quest’ultima, il dottor Luca Rubino responsabile del reparto Covid della Asl ROma 5.

A tal proposito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha aperto un conto corrente dedicato, presso la Banca Centro Lazio di Tivoli, avente il numero 07/106049 dove si potranno donare le somme con bonifico on line alle seguenti coordinate: IT 05W08716 39450 000007106049.

Per le ragioni di urgenza la raccolta fondi sarà aperta fino a mercoledì 8 aprile.

“Grazie al dottor Luca Rubino – spiega il Presidente David Bacecci – avremo la certezza sulla corretta allocazione delle risorse donate.

Riteniamo indispensabile che l’Avvocatura tiburtina, nonostante il gravissimo momento di difficoltà professionale ed economica in cui si trova per la paralisi dell’attività giudiziaria, ancora una volta manifesti tutta la sua generosità e tutto il suo altruismo verso i più deboli e le persone maggiormente in difficoltà, in perfetta coerenza con la funzione sociale della nostra professione”.

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli – aggiunge Bacecci – non impegnerà alcuna somma dell’Ente non potendo, in questo momento, far affidamento sul normale flusso di cassa e dovendo garantire stipendi e far fronte ai costi fissi; tutti i consiglieri parteciperanno all’iniziativa con risorse proprie.

Ovviamente ognuno potrà contribuire con la somma che ritiene opportuna .

L’impegno di tutti è di diffondere l’iniziativa non solo tra colleghi ma anche tra amici, parenti, conoscenti, clienti essendo aperta a tutti.

La Commissione enti locali veicolerà l’iniziativa presso i Comuni del circondario cercando di coinvolgere il maggior numero di persone.

Cercheremo di coinvolgere nell’iniziativa la Magistratura Tiburtina, gli altri Ordini Professionali e le realtà imprenditoriali.

Non abbiamo scuse di tempo per esimerci dal personale contributo a questa iniziativa (anche una somma minima è utile) e, soprattutto, abbiamo tutto il tempo per veicolare l’iniziativa in modo capillare per dare un segno tangibile di solidarietà verso chi ha bisogno e verso i medici e gli infermieri che stanno dimostrando, con il loro impegno e la loro dedizione, di essere all’altezza della gravosa funzione che devono assolvere ai quali va la nostra stima e riconoscenza”.