Capena – Una tenda per tamponi accanto alla sede ASL di Capena

E’ da ieri in funzione una tenda nel parcheggio accanto alla sede ASL di Capena per l’effettuazione di tamponi.

Vi era urgente bisogno di una postazione in cui gli operatori del Dipartimento di Prevenzione e DAPSS della nostra Asl potessero effettuare un maggiore numero di tamponi , sia per la diagnosi , sia per i controlli dei positivi post periodo di isolamento

Una ottima iniziativa della ASL ROMA 4 e del Direttore QUINTAVALLE con i suoi collaboratori ( dottori Ursino , Torchia , Leone , Ciani ) che , come medico e Sindaco , ho subito condiviso e supportato per la veloce realizzazione .

I nostri medici e tutti gli infermieri ed operatori che da più giorni stanno lavorando intensamente casa per casa , potranno somministrare così un maggior numero di tamponi durante la giornata su appuntamento.

Voglio ringraziare ARES 118 per la tenda che ha fornito , la PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ed i Volontari di Capena coordinati da Mario Laurenzi che l’hanno velocemente montata.

Grazie anche ai proprietari dell’area che hanno dato il permesso di utilizzo del parcheggio .

RESTIAMO A CASA

RESTIAMO DISTANTI