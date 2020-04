Coronavirus, due decessi a Guidonia Montecelio. Le condoglianze del sindaco Barbet

COMUNICATO STAMPA

Nella giornata odierna abbiamo ricevuto la notizia dei primi due decessi per il Covid 19 di residenti a Guidonia Montecelio. Si tratta di Silvana Salucci, una signora 83enne che era ricoverata al Policlinico Tor Vergata e del signor Italo Gallo, 87enne ricoverato al Sant’Andrea. Esprimo le mie più sentite condoglianze, quelle dell’Amministrazione Comunale e della Cittadinanza tutta alle famiglie.

La Asl Roma 5 mi ha informato che in data odierna ci sono stati cinque nuovi casi positivi al Covid 19 nella nostra Città. Per due delle due persone si è reso necessario il ricovero in ospedale, mentre le altre tre sono in isolamento domiciliare. Come da prassi sono partiti gli accertamenti sanitari sui contatti avuti da queste persone. Sale, quindi, a 62 il numero dei contagiati a Guidonia Montecelio. Tra loro è compresa anche la signora Salucci, ma non il signor Gallo poiché, da informazioni ottenute, i primi due tamponi effettuati dal paziente erano risultati negativi; dopo poche ore dal terzo tampone positivo il signor Gallo è deceduto. Si tratta, inoltre, del secondo contagiato nella Rsa dove c’è stato un altro caso positivo.

Ripeto nuovamente che è fondamentale in questa fase RESTARE A CASA al fine di limitare le possibilità di contagio.

Ricordiamo, inoltre, i contatti per l’emergenza:

Protezione Civile Guidonia risponde h24 al numero 0774301520

Croce rossa di Guidonia Montecelio servizio NON SEI SOLO 800908484

Supporto psicologico telefonico 800954948

Consulto medico telefonico al numero 800 954 930

☎ Numero Verde Regione Lazio 800 11 88 00

👩🔬Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASLRoma5 335 8