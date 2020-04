Italian Hospital Group, apre il reparto Covid 19

Un intero padiglione da 60 posti letto messo a disposizione della Regione Lazio, al fine di destinarlo a RSA Estensiva per pazienti COVID 19 positivi. Così Italian Hospital Group risponde all’appello che la Regione Lazio ha rivolto a tutte le strutture private accreditate per la fornitura di strutture, personale e risorse necessarie a fronteggiare l’Emergenza COVID-19. Il tutto si sta realizzando in tempi strettissimi, comportando anche il trasferimento di 33 pazienti presenti nel padiglione allo scopo individuato presso la RSA “Villa Sacra Famiglia” in Roma, sempre gestita da IHG, ove sono oggi disponibili 40 posti letto di nuova realizzazione. Al fine di garantire la corretta continuità assistenziale, l’Azienda ha predisposto il contestuale spostamento dell’intera équipe, garantendo così che medici, riabilitatori e operatori sanitari possano proseguire il percorso assistenziale e di riabilitazione avviato con ciascun paziente.

Nei prossimi giorni il complesso IHG, sito in Via Tiburtina, nel tratto di competenza del comune di Guidonia Montecelio, inizierà ad accogliere pazienti positivi COVID-19, anche anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, non assistibili a domicilio che, pur non necessitando di ricovero in strutture di tipo ospedaliero, hanno bisogno di di assistenza sanitaria e tutela sulle 24 ore.

“Abbiamo posto in essere tutte le misure necessarie per mettere in piena sicurezza l’intero complesso – ha affermato il Dott. Antonello Isabella, Amministratore Delegato del Gruppo – al fine di eliminare qualsiasi rischio di promiscuità con le altre strutture del complesso, il padiglione scelto per l’accoglienza dei pazienti COVID-19 sarà prontamente isolato, con un ingresso e dei percorsi indipendenti ed esclusivi per personale sanitario o di servizio. Il personale reclutato allo scopo, esclusivamente attraverso canali di candidatura spontanea di operatori già dipendenti del gruppo, sarà adibito in via esclusiva alle attività del nuovo reparto COVID-19 fino al termine dell’emergenza, senza la possibilità di operare anche in altri reparti. Prima di prendere servizio nella struttura COVID 19 dedicata, tutti gli operatori aderenti verranno sottoposti a sessioni di addestramento per fronteggiare in piena sicurezza l’avvio delle attività e saranno dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati allo scopo.”

Ruolo chiave nell’operazione è stato ricoperto dall’ARIS Lazio, Associazione di Categoria che ha svolto un’ importante intermediazione tra la Regione Lazio e il Gruppo.“La nostra disponibilità – ha spiegato il dott. Michele Bellomo, presidente Aris Lazio – risponde alle emergenze di questi giorni che hanno spesso riguardato proprio anziani e disabili colpiti dall’infezione. Con i letti mettiamo a disposizione la nostra professionalità specificatamente indirizzata alle persone più fragili”. “Ringrazio il Consiglio di Amministrazione di IHG ed in particolare il Presidente (Dott. Lupo Rattazzi) e l’Amministratore Delegato Dott. Antonello Isabella per la collaborazione e la sensibilità dimostrata”.