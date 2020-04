PALOMBARA SABINA – Ora d’aria nel parcheggio dell’ospedale, interviene il Garante dei detenuti

Dal Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasìa riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Direttore,

ho avuto modo di leggere l’articolo di Marcello Santarelli, pubblicato ieri, 01.04.2020, sul vostro giornale online, relativo alla questione della perimetrazione dell’area del parcheggio della Casa della Salute di Palombara Sabina per garantire l’accesso allo spazio esterno agli internati delle due REMS ospitate nella struttura.

Concordo con voi sulla preoccupazione che le persone sottoposte ad un regime di rigida privazione della libertà, in una fase in cui anche i pochi spostamenti dalla Residenza previsti sono stati bloccati, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non possano godere del diritto all’aria, garantito anche per le persone detenute ed anche in un momento come questo negli istituti penitenziari.

D’altra parte, la normativa stessa impone che gli internati abbiano accesso ad uno spazio aperto, che finora, per le strutture di Palombara, si è limitato solo ad una terrazza coperta.

Dalle notizie che mi sono pervenute, però, non sembrerebbe che la ASL abbia avviato i lavori in maniera irregolare.

Per questi motivi, ho già inviato una nota alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Roma 5, Dr. Giulio Santonocito e per conoscenza al Sindaco di Palombara Sabina, Alessandro Palombi, affinché si possa chiarire la situazione, e affinché i lavori, che rivestono evidentemente carattere di urgenza, possano regolarmente riprendere e terminare, nel più breve tempo possibile.

Grato sin d’ora della pubblicità che vorrà dare a questa mia, invio distinti saluti”.