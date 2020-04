Tivoli – Via all’iniziativa Tivoli Miniera Urbana Solidale.

“Ora l’attenzione va focalizzata sul rendere accessibile a tutti, bambini e i ragazzi, le nuove modalità di insegnamento a distanza. Fornire alle famiglie in difficoltà gli strumenti idonei affinché i loro figli non rischino un insuccesso scolastico è lo scopo dell’iniziativa che speriamo raccolga un grande consenso. In questo momento di grande difficoltà per tutti noi, non dobbiamo e non possiamo voltare le spalle ai ragazzi che pur non volendo, si trovino impossibilitati a seguire la didattica a distanza. Tramite questa iniziativa un computer in disuso può diventare una risorsa a sostegno del diritto allo studio” dichiara l’Assessore all’Ambiente Eleonora Cordoni. “Tivoli Miniera Urbana SOLIDALE è un’iniziativa di raccolta di prossimità rivolta NON AI RIFIUTI ELETTRONICI, ma alle apparecchiature elettroniche in disuso come PC, tablet e smartphone ancora funzionanti da poter donare a chi ne abbia necessità, oggi addirittura in emergenza” afferma il Presidente di Asa Tivoli S.p.A. Ing. Francesco Girardi “La Comunità Tiburtina, si è dimostrata sin da subito , pronta a sostenere le famiglie in difficoltà. Siamo una comunità unita e solidale, a cui con onore sento di appartenere” conclude, l’Assessore alle politiche sociali Maria Luisa Cappelli.