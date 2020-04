Coronavirus: Pubblicata l’ordinanza che proroga sino al 13 aprile chiusure e restrizioni per il Comune di Tivoli

Tivoli, 03 aprile 2020 – È stata pubblicata questa mattina sull’Albo pretorio online del Comune di Tivoli l’ordinanza n.15869 che, in coerenza con il Dpcm del primo aprile 2020 (“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”) proroga sino al 13 aprile le ordinanze sindacali volte alla prevenzione del contagio del nuovo Coronavirus Covid-19.

In particolare, vengono prorogate le seguenti ordinanze:

– n. 121 del 10 marzo, che riguarda la sospensione dei mercati settimanali di Tivoli Centro Lunganiene Impastato, Tivoli Terme e Villa Adriana, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari /come disposto dall’ordinanza n. 131 del 16 marzo);

– n.122 del 10 marzo riguardante la limitazione dell’apertura al pubblico dei servizi comunali;

– n.125 del 12 marzo sulla chiusura dei parchi, giardini pubblici, aree verdi e cimitero comunale;

– n. 126 del 12 marzo riguardante il divieto di transito ai pedoni e alle biciclette su strada di Pomata, escluso residenti e proprietari di fondi agricoli;

– n. 140 del 27 marzo che dispone il divieto di attività motorie e sportive all’aperto (compreso passeggiate, corse e allenamenti), che restano consentite solo individualmente e non oltre di raggio di 200 metri dalla propria abitazione; la possibilità di attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 200 metri; il divieto di circolare a piedi o con velocipedi, salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali; prescrizioni specifiche per gli spostamenti necessari per l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità.

Si ricorda che il Comune di Tivoli ha messo in campo per l’emergenza Covid-19 diversi servizi per agevolare la vita quotidiana dei cittadini. Sul sito internet istituzionale sono disponibili: un elenco in aggiornamento di esercizi commerciali che effettuano consegne a domicilio; il “Progetto emergenza Covid19” dedicato agli ultra 65enni, ai disabili e a chiunque sia a conoscenza di situazioni di disagio o di solitudine, chiamando il numero verde 800167662; un servizio di supporto psicologico in collaborazione con alcune realtà sociali locali attraverso il numero 3385080396 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:00).