Incendio in corso in un appartamento di via Leonardo da Vinci a Guidonia Centro. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Villa Adriana e i carabinieri della locale Tenenza.

Le fiamme si sono propagate verso le 10 di stamane, venerdì 3 aprile, al secondo piano del complesso storico adiacente al Municipio.

Intervenute anche ambulanze del 118. In corso le verifiche sull’origine dell’incendio.