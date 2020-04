GUIDONIA – Covid-19, maxi-posto di blocco dei carabinieri: migliaia di auto fermate

La colonna di auto è sia in direzione Tivoli che in direzione Roma. Maxi posto di blocco dei carabinieri lungo la via Tiburtina. Dalle 10 di stamane, venerdì 3 aprile, i militari dell’Arma della Compagnia di Tivoli stanno fermando tutti i veicoli in transito da e per la Capitale per verificare il rispetto del Decreto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare il diffondersi del Coronavirus.

Migliaia le vetture controllate, innumerevoli le sanzioni amministrative elevate per la violazione del Decreto.