Monterotondo, altri due casi positivi attualmente sono 22 i contagiati

Oggi 3 aprile la ASL RM 5 ha comunicato al Sindaco di Monterotondo Riccardo Varone altri due casi di cittadini positivi residenti nel comune. Il totale di cittadini residenti attualmente positivi è di 22.

Segue il Comunicato:

La ASL Roma 5 ci ha comunicato, nella giornata di oggi, 2 ulteriori casi di positività da Covid19.

Entrambi i nostri concittadini erano già in isolamento domiciliare perché presentavano alcuni sintomi e dunque sono stati sottoposti a tamponi.

Vi ricordo di rispettare tutte le direttive, noi stiamo continuando a monitorare la città, non possiamo abbassare la guardia e vi invito a rispettare ancora quanto vi verrà comunicato.

So che è difficile per alcuni, ma serve lo sforzo di tutti e tutte noi per vincere questa battaglia.

RESTATE A CASA.

A domani, quando in giornata, potremmo comunicare le prime modalità per il ritiro dei buoni spesa con le massime precauzioni. Riccardo