PALOMBARA SABINA – Covid-19, c’è il secondo decesso

Per due settimane ha lottato tra la vita e la morte, ma il suo cuore non ce l’ha fatta. Così nella notte tra ieri, giovedì 2, e l’alba di oggi, venerdì 3 aprile, è deceduto all’ospedale “Lazzaro Spallanzani” di Roma un 71enne residente a Palombara Sabina affetto dal Coronavirus.

L’uomo, ex sottufficiale dell’Aeronautica militare per circa 40 anni in servizio presso il Comando di Guidonia, era risultato positivo al tampone lo scorso 19 marzo e ricoverato all’ospedale Sant’Andrea.

La moglie, ex impiegata Asl, era stata la prima residente a Palombara contagiata in città e il 15 marzo era stata trasferita al policlinico “Agostino Gemelli” dove è tuttora degente.

Si tratta del secondo decesso di un paziente positivo al Covid-19 per Palombara Sabina. L’altro ieri mattina, mercoledì primo aprile, era spirato al policlinico di Tor Vergata un 71enne ex vigile urbano la cui positività al Covid-19 era stata comunicata dalla Asl Roma 5 al Comune lo scorso 24 marzo dopo giorni in cui accusava i sintomi classici del Virus.