Mentana: continuano le sanzioni

Il comando di polizia locale mi ha appena comunicato i dati dei controlli effettuati nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 aprile, sulle norme del decreto concernente le misure al contrasto del contagio da coronavirus:

– autocertificate 199 persone, frutto del controllo capillare sui cittadini in fila ai supermercati e dei veicoli in strada;

– 2 sanzioni amministrative, art. 4 comma 1 d.l. 19, del 25 marzo 2020 (per non aver dato motivazioni di necessità primaria per spostamento).