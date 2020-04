PALOMBARA SABINA – Covid-19, altri due contagiati: sono 4 più 2 pazienti deceduti

IL COMUNICATO DEL SINDACO ALESSANDRO PALOMBI

“La ASL RM5 mi ha appena comunicato ulteriori due casi di tampone positivo al COVID-19 relativi a persone residenti a Palombara Sabina. Ognuna delle due, al momento, si trova in isolamento presso il proprio domicilio. Trattandosi di soggetti già sottoposti a periodo di quarantena, l’Autorità Sanitaria ha già svolto la consequenziale indagine epidemiologica.

Ai due concittadini vanno gli auguri per una pronta guarigione.

L’Amministrazione Comunale chiede a tutta la cittadinanza di osservare rigorosamente le indicazioni di comportamento imposte dalle Istituzioni competenti. E’ fondamentale RESTARE A CASA ed evitare ogni spostamento se non assolutamente indispensabile.

Per gli spostamenti assolutamente inderogabili e consentiti dalle norme si raccomanda di indossare mascherina protettiva e guanti, e si ricorda l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”.