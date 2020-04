Agosta – Dimesso il secondo paziente risultato positivo al Covid-19.

CONDIZIONI 2° CASO Covid-19

Sono estremamente felice di informare la popolazione che il 2° paziente risultato positivo al Covid-19 – ieri 04 aprile – è stato dimesso ed tornato nella propria abitazione.

È riuscito a debellare il virus, è in buona salute e non presenta più alcun sintomo.

Prima di essere dimesso, come da prassi, è stato sottoposto ai tamponi di controllo, i quali sono risultati tutti negativi.

Colgo l’occasione per ringraziare i medici e gli operatori sanitari per il lavoro che stanno svolgendo, poiché è anche grazie a loro se in un periodo difficile come questo mi è stato possibile darvi una così bella notizia.

Infine confermo nuovamente che – oltre al terzo caso comunicato il 01 aprile – non vi sono altri casi di positività nel nostro Comune.

Massimiliano Valente

Sindaco di Agosta