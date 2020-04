Albuccione, saccheggiano la parrocchia il giorno della domenica delle palme

Nè la quarantena nè il giorno di festa della domenica delle Palme hanno fermato i malintenzionati che nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile hanno messo a segno un furto alla Chiesa Nostra Signora di Lourdes del quartiere Albuccione di Guidonia, sfondando porte, finestre e addirittura una parete.

Questa mattina i sacerdoti hanno trovato il muro sfondato, porte e finestre danneggiate e carte e documenti divelti a terra. Questo il messaggio ai fedeli diffuso tramite la pagina Facebook della parrocchia:

“Stamattina, in parrocchia si è avuto un triste risveglio. Per l’ennesima volta i ladri hanno compiuto uno scempio. Hanno sfondato finestre, e pareti, e porte, e appartamento. Per rubare cosa?

Possibile che ancora non si è compreso che la nostra parrocchia non ha entrate, non ha soldi, non è ricca? Ci troviamo in un quartiere abbandonato dalle istituzioni, in pieno degrado e disagiato.

In questo momento, più che in passato, stiamo distribuendo viveri a chiunque venga a chiedere. Tutti aiuti che la generosità dei parrocchiani ci fa avere. Eppure, ecco: il bene è ripagato con il male.

Per favore, pregate per noi sacerdoti dell’Albuccione, siamo amareggiati. “Se trattano così il legno verde, che sarà di quello secco. Che Dio ci aiuti.”