Buon compleanno Tivoli

“Oggi è un giorno tradizionalmente significativo per Tivoli: secondo fonti storiche già antiche oggi ricorrono i 3235 anni dalla nascita della città; una ricorrenza che siamo abituati a ricordare ogni anno con una serie di eventi culturali, spettacoli, mostre, e manifestazioni sportive, che fanno tutta la comunità partecipe della propria storia. Comunità che ha radici antichissime, e dalle tracce lontane dei suoi progenitori si è via via arricchita con il passare dei secoli e dei millenni, con l’apporto di culture diverse, tante, sino a diventare quello che è oggi: una comunità aperta, solidale, consapevole del proprio passato e del presente, e in un momento come quello che stiamo vivendo, una comunità non soltanto speranzosa, ma anche certa del proprio futuro. Anche se non abbiamo potuto realizzare il programma degli eventi del “Natale di Tivoli” che avevamo già costruito, cerchiamo di vivere tutti quanti ugualmente questo giorno così come lo avremmo vissuto nella pienezza dei suoi contenuti. Ma torneremo a farlo. Un giorno, questo 5 aprile, che oggi viviamo soprattutto nella partecipazione di tutta la comunità al dolore, ai disagi ai timori causati dall’emergenza sanitaria in corso. Lo

viviamo, però, anche nella certezza del contributo che tutti – istituzioni, associazioni, aziende, privati cittadini – stanno donando a chi è in difficoltà. Siamo responsabili, consapevoli, ma anche fiduciosi. Dobbiamo trasmettere i valori della nostra storia a tutti coloro che verranno dopo di noi: la Comunità tiburtina c’è stata, c’è e ci sarà. Grazie a tutti voi”.

Il Sindaco Giuseppe Proietti