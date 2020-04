LIA MARIANI STA BENE

Il Sindaco Barbet comunica che Lia Mariani è stata ritrovata e sta bene. A comunicarlo al primo cittadino è stato lo stesso Comando dei Carabinieri di Guidonia. La donna si era allontanata dalla sua abitazione dopo l’incendio di venerdì mattina. “Grazie – dice il Sindaco Barbet – alle forze dell’ordine ed a tutti quelli che si sono adoperati per ritrovare Lia Mariani. Una buona notizia in un momento difficile per tutti. Un momento in cui la nostra comunità si sta sostenendo, vedo tanta solidarietà e senso di appartenenza tra voi cari concittadini e di questo sono particolarmente orgoglioso. Molti cittadini ed associazioni – continua il primo cittadino – stanno dando una mano alle persone maggiormente in difficoltà e questa catena solidale ha permesso anche di trovare prima Lia Mariani e ci permetterà di uscire dall’emergenza come una comunità forte e coesa. Approfitto – conclude Barbet – dell’occasione per augurare a tutti una Buona Domenica delle Palme con l’augurio di passare questa giornata in un clima sereno e di speranza per un futuro migliore.”