Tivoli – Sale a 22 il numero dei positivi al COVID-19.

Buon pomeriggio a tutte e a tutti.

In questa domenica delle Palme si registrano due nuovi casi di positività al Covid-19, che porta attualmente a 22 le persone positive nel territorio di Tivoli, mentre il totale dei casi registrati dall’inizio dell’epidemia è di 25 persone, compresi purtroppo i tre tiburtini deceduti. I due nuovi casi vengono comunicati oggi dalla direzione generale della Asl Roma 5 dopo quattro giorni in cui non se ne erano avuti altri, e sono relativi a due operatori sanitari che lavorano in ospedali romani.