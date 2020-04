Coronavirus: nessun nuovo caso a Tivoli

Nessun nuovo caso di positività al Covid19 ci viene comunicato oggi dalla Asl Roma5. Nel territorio di Tivoli restano, dunque, attualmente 22 le persone risultate contagiate dal nuovo coronavirus dall’inizio dell’epidemia.

“In molti – dice il Sindaco Giupeppe Proietti – mi state chiedendo anche di come occorre comportarsi per poter curare i vostri orti e giardini lontani dalle abitazioni: è possibile raggiungere il proprio orto, fermo restando l’obbligo di portare con sé l’autodichiarazione in cui si attesti che ci si sposta “per motivi di lavoro” e specificando la gestione delle proprie colture domestiche e purché lo si faccia una persona alla volta. Inoltre – aggiunge – mi preme ringraziare davvero di cuore il primo gruppo di cittadini (e un’associazione) che nel giro di pochi giorni ha donato i primi 1.330 euro, effettuando un bonifico sul conto corrente del Comune. Risorse importantissime per sostenere in modo diretto le famiglie e le persone che sono in condizioni di bisogno alimentare.”