Attesa senza fine per lo sport tiburtino

Lo sport tiburtino e non solo è protagonista di una lunga attesa senza fine, durante la quale le federazioni sono impegnate nel comprendere quale decisione è necessario prendere. Il compito, è estremamente complicato. Per i dilettanti la vicenda è più difficile, qualche sponsor potrebbe lasciare e le date in calendario per recuperare le partite non possono essere molte. Forse la stagione potrebbe chiudersi con le attuali classifiche, senza dimenticare che il Capena Calcio, impegnato nel campionato nazionale femminile di serie A2, e le altre tre concorrenti: Verona, Molfetta e Napoli non giocheranno la “Final For” di Coppa Italia. Atleti e società si trovano in una fase di stallo, in attesa di ricevere indicazioni utili per comprendere il futuro della stagione agonistica. Rammentiamo che gli allenamenti sono sospesi e oltre alla condizione fisica ideale, gli atleti dovrebbero ritrovare l’agonismo perduto in queste settimane. Non possiamo non dare ragione ai dirigenti tiburtini, che hanno dichiarato più volte al Tiburno di trovarsi dinanzi ad una situazione complicata.