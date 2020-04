Bagarre totale nel Gruppo E

Fra i raggruppamenti di Prima Categoria, il Girone E, è senza dubbio il più incerto e combattuto. Infatti, il gruppo in questione è contraddistinto da un notevole e costante equilibrio in tutte le zone della classifica. In vetta le prime quattro squadre: Roma VIII, Sanpolese, Setteville Caserosse e Time Sport sono racchiuse in nove punti. Con la prima e la terza che devono recuperare una partite. Il Tirreno, invece, a quattrodici punti dalla capolista al momento sembra essere lontano. Nella parte medio bassa del Girone E in dieci punti sono raccolte sette formazioni, a dimostrazione del sostanziale equilibrio. Albula e Pro Marcellina dietro hanno solo il fanalino di coda SFC 2019, possono anche recuperare il divario dal resto del gruppo. Decisamente più complessa è la posizione del team SFC 2019, che si trova a sei lunghezze dall’Albula. La stagione riserva ancora big match e scontri al vertice, che saranno certamente decisivi per delineare le posizioni finali. Quanto ha inciso lo stop sui team lo scopriremo solo se il campionato dovesse ripartire e gli equilibri potrebbero anche essere differenti.