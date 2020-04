Centro anziani di Tor Lupara, finalmente l’incapsulamento del tetto in eternit

Subito dopo Pasqua verrà effettuato l’incapsulamento dell’amianto presente sul tetto del centro anziani di Tor Lupara. Un intervento che verrà eseguito il 15 e 16 aprile e che costerà circa 6 mila euro. Lo comunica il consigliere provinciale Micol Grasselli che ha seguito la vicenda negli ultimi mesi.

“Era stata fin da subito una nostra priorità mettere in sicurezza quell’immobile, in centro e molto utilizzato – spiega Grasselli – quindi dopo tutto l’iter burocratico, che ci ha visto diventare proprietari della struttura gratuitamente, interveniamo sull’immobile come promesso. Visto che è chiuso questo è anche il momento migliore. Un ringraziamento agli uffici, in special modo all’ufficio ambiente che, nonostante il difficile momento, ha continuare a lavorare per ottenere questo risultato”.

Recentemente il comune di Fonte Nuova è riuscito a diventare proprietario dell’immobile.

Finora la struttura di piazza Padre Pio angolo via Machiavelli a Tor Lupara, era fatiscente e con il tetto in eternit, ma il comune di Fonte Nuova non poteva metterci mano. Infatti la proprietà era dell’ex Provincia, attuale Città Metropolitana. L’idea del comune di Fonte Nuova è ora quella di ristrutturare e ampliare la sede, realizzando una sala consiliare al piano superiore ed un passaggio con la Torre Civica.

Vale la pena ricordare che negli anni passati erano state sondate varie soluzioni per il centro anziani. Tra queste, l’ipotesi di costruire un locale sopra al parcheggio multipiano in eterna fase di realizzazione a piazza Aldo Moro (Linea Medica). Con l’ex Provincia invece si era ragionato su uno “scambio” tra il centro anziani – ex scuola rurale – e la struttura che si trova all’ingresso di Parco Trentani. Alla fine la cessione del centro anziani arriverà a titolo gratuito.