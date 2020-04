Il comunicato

L’amministrazione comunale di Fonte Nuova rende noto che ha ricevuto comunicazione dall’Asl Rm5 che oggi non ci sono nuovi casi di positività. Ad oggi, sono 3 i casi positivi che si trovano presso strutture ospedaliere.

Gli altri 10 positivi presenti sul territorio sono in isolamento domiciliare e gli altri cittadini in isolamento/quarantena a vario titolo, sono in buone condizioni di salute e in contatto con l’amministrazione locale e le autorità sanitarie.