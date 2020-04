Fiano Romano – Pac2000. Cgil: “Persone oltre le cose, ma solo se portano profitto”

COMUNICATO STAMPA

Della Filt CGIL di Roma e Lazio

“Persone oltre le cose, ma solo se portano profitto” così in una nota il Segretario Regionale della Filt CGIL di Roma e Lazio Alessandro Antonelli rispetto alla situazione esistente alla PAC 2000A piattaforma logistica del Gruppo CONAD. “Alla CONAD – prosegue il sindacalista – se provi a tutelare la tua salute e quella dei tuoi colleghi, vieni messo in ferie per renderti inoffensivo. “Infatti – continua Paolo Buzzi del dipartimento Filt CGIL Roma Nord – il nostro delegato, componente del Comitato Aziendale per la vigilanza sul COVID-19, è stato messo in ferie di ufficio per 15 giorni, con la giustificazione di premiare il suo impegno e vista la fase di calo delle attività” “in un periodo – conclude il sindacalista – in cui i suoi colleghi fanno ben oltre di 10 ore di straordinario la settimana”. Purtroppo la CONAD sta facendo pagare al nostro delegato sindacale le tante lettere da noi inoltrate al Prefetto Di Roma, per denunciare la completa mancanza dei dispositivi di sicurezza nella piattaforma logistica CONAD Pac 2000 di Fiano Romano” continua Antonelli. “La crisi, ad imprenditori spregiudicati come i soci CONAD, sta portando grandi ed importanti introiti, peccato che CONAD non metta a disposizione una piccola parte degli stessi a tutela della salute dei suoi lavoratori indiretti” conclude Antonelli.