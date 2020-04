Casa in fiamme

L’incendio di via Lunardi

“Pensavamo che all’interno ci fosse qualcuno, dovevamo per forza intervenire e tentare di salvarlo”. Il sindaco Michel Barbet e il dipendente comunale Massimo Petrucci raccontano l’incendio di venerdì mattina 3 aprile, quando entrambi sono accorsi nello stabile di via Lunardi.

“L’avrebbe fatto chiunque”, ripetono, senza considerare che mentre loro salivano in casa decine di residenti e passanti coi telefonini filmavano e scattavano fotografie dell’evento.

Lincendio ha distrutto l’appartamento di Lia Mariani, la donna scomparsa e ritrovata dopo 24 ore.

Potrai leggere l’approfondimento su Tiburno in edicola domani martedì 7 aprile.