Guidonia: l’amministrazione tende una mano ai cittadini in difficoltà

Questa mattina il Sindaco Michel Barbet stamattina ha riunito la Giunta Comunale in videoconferenza per decidere la proroga delle scadenze del pagamento di tributi comunali ed entrate patrimoniali.

I termini di scadenza dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali comunali, previsti nel periodo tra febbraio e maggio, sono prorogati fino al prossimo 30 giugno. “Questo intervento – sostiene il primo cittadino – si è reso necessario, infatti, per venire incontro alle famiglie in difficoltà economica. Come sempre, ma ancora di più ora, l’Amministrazione Comunale tende la mano ai cittadini in difficoltà.Ringrazio l’assessore al Bilancio Carlo Alberto Pagliarulo e gli uffici per aver reso possibile questo risultato.”